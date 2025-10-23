Путин прокомментировал ситуацию с отменой саммита с Трампом

Американская сторона предложила провести саммит России и США в Будапеште. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, общаясь с журналистами после съезда Русского географического общества.

«В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место её проведения были предложены американской стороной. И я согласился с этим», — сказал глава государства.

В ночь на 23 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште.

В то же время американский госсекретарь Марко Рубио уточнил, что США всё ещё хотят встретиться с Россией.