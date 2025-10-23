Путин призвал объявить 2027 год в России Годом географии

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Русского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным агентства, Русское географическое общество в этом году отмечает 180-летие. Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира.

РГО объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей.

«С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии», — заметил Путин.

Глава государства констатировал, что география важна для страны в целом «и с политической точки зрения».