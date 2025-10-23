«Всю плешь проела»: Путин раскрыл, что от него требует Голикова

Президент России Владимир Путин высоко оценил настойчивость вице-премьера Татьяны Голиковой в вопросах поддержки семей, в шутку отметив, что она «уже всю плешь проела» ему и коллегам по этой теме. Однако, по мнению главы государства, одних лишь денег для решения демографических проблем недостаточно — ключевую роль играют внутренние ценностные установки.

© Kremlin.ru

«Татьяна Алексеевна постоянно всем своим коллегам в правительстве [говорит] и мне тоже уже всю плешь проела по поводу того, как надо финансово поддерживать семьи. И это правильно. Без этого очень трудно решать демографические проблемы», — приводит слова Путина агентство ТАСС, сказанные на заседании Совета по демографической и семейной политике.

При этом глава государства подчеркнул, что финансовая поддержка — не единственный фактор.

«Внутренние ценностные установки являются гораздо более крепкими и важными», — уверен он.

В качестве примера президент привел большие крестьянские семьи прошлого, в которых, несмотря на более низкий уровень жизни, было по 7-10 детей.