Матвиенко призвала наказывать за вопросы о детях женщинам на собеседовании

Вопросы женщинам при устройстве на работу о планах завести детей являются дискриминацией. Работодателей необходимо наказывать за это, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Приходит женщина наниматься на работу. Первый вопрос, который ей задают: "А вы в декрет не собираетесь?" Вот вам и вся демография на этом заканчивается. Поэтому должны быть какие-то нормы этические отработаны, это должно быть озвучено. За такие вещи просто надо наказывать, это дискриминация", - отметила Матвиенко.

По ее словам, необходимо создавать условия, чтобы женщины "и работали, и рожали".