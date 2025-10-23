Медведев выступил с заявлением о врагах России

России в современных условиях следует оперативно отвечать на любые враждебные действия и заявления, открыто транслировать свою позицию, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, политик озвучил позицию Москвы в ходе заседания федерального совета первичных отделений партии, после того, как участники поблагодарили его за активную гражданскую позицию, публицистику в соцсетях.

«Мир изменился — информация сейчас распространяется мгновенно. У нашей страны много друзей, но есть и те, кто настроен враждебно. Им нельзя давать спуска. Нужно говорить правду прямо, как говорится, резать правду-матку, пусть им будет неприятно», — разъяснил Медведев.

Зампред напомнил, что современные средства коммуникации позволяют реагировать на враждебные действия и заявления практически мгновенно.

«Мы знаем, где правда — настоящая. Президент [РФ Владимир Путин] неоднократно объяснял причины происходящего [начала СВО]: это они нам должны, это они вынудили нас принять жесткие меры, чтобы защитить страну и наших людей», — отметил политик.

Ранее Медведев сообщил, что двух победителей в конфликте на Украине быть не может, тезис главы США Дональда Трампа не сработает: России нужна победа с известными условиями, а Владимир Зеленский отлично понимает, что «хохлонацисты и политконкуренты» не простят ему утрату территорий.