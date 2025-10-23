Президент России Владимир Путин выступает на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики в Москве в четверг, 23 октября.

Участники обсуждают вопросы поддержки семей со студентами, внедрение в бизнес-среду стандартов, способствующих росту рождаемости, а также меры по охране репродуктивного здоровья и программы по улучшению жилищных условий для семей с детьми.