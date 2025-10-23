Путин призвал донастраивать поддержку студенческих семей в России

Президент Владимир Путин заявил о необходимости донастраивать поддержку студенческих семей в России. Об этом он сказал на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Считаю важным и дальше донастраивать меры поддержки молодых, в том числе студенческих, семей. Рассчитываю, что Совет по демографии также предметно займётся этой темой», — подчеркнул он.

По его словам, нужно делать всё, чтобы рождение детей не ухудшало положение семей.

Также он призвал поощрять меры в системе высшего образования по рождаемости.

RT ведёт трансляцию заседания.