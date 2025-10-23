Захарова рассказала о дипфейке с Путиным на выборах в Камеруне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о дипфейке с поддельным заявлением президента РФ Владимира Путина, использованным на выборах в Камеруне якобы в поддержку оппозиционному кандидату.

"Я хочу, во-первых, сказать, что действительно в камерунском сегменте этой социальной сети появилось примитивно состряпанное дипфейковое нечто с видеоизображениями президента России, который якобы выражает поддержку оппозиционному кандидату. Выборы прошли в Камеруне 12 октября, - сказала дипломат на брифинге. - Такой классический, но при этом грубоватый фейк. Смастерили его с помощью искусственного интеллекта, целенаправленно вбросили в камерунское цифровое пространство перед официальным оглашением результатов состоявшихся выборов главы государства". "Мы все это и осуждаем, такое злонамеренное использование современных компьютерных технологий, и напоминаем в очередной раз о необходимости тщательной проверки публикуемых в социальных сетях информации", - указала Захарова.