Путин назвал снижение рождаемости в мире глобальным вызовом современности
Снижение рождаемости, которое наблюдается сейчас во многих странах мира, включая Россию, является глобальным вызовом современности, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
«В современном мире глобальной тенденцией и глобальным вызовом стало снижение рождаемости... Россия... не исключение», — сказал Путин.
В августе в Минтруде сообщили, что в России до 2030 года ожидается снижение численности работоспособного населения.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал министров и депутатов «не унывать» и активнее работать над инициативами, касающимися демографии.