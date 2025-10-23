Названо условие, при котором состоится встреча Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться только после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ), до которого «не так уж и далеко». Об этом заявил News.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России в Будапеште отменена. По словам президента США, у него сложилось впечатление, что стороны не достигли бы цели этих переговоров. При этом американский лидер подчеркнул, что встреча состоится в будущем.

По словам военного политолога, Трамп осознал, что Россия не намерена идти ни на какие уступки, в том числе на остановку боевых действий, пока не освободит свои территории.

«У Трампа была надежда, что раз мы идем на переговоры, значит, остановим боевые действия. Но мы не сделаем этого, пока территории не будут освобождены. Скорее всего, он снова встретится с Путиным, когда мы нанесем серьезный разгром ВСУ», — пояснил Александр Перенджиев.

При этом он уверен, что «до момента разгрома ВСУ не так уж и далеко», так как российские войска продолжают идти вперед.

«Скорее всего, Трамп снова сядет за стол переговоров, когда мы освободим свои территории. Если он, конечно, сам не поспособствует этому», — констатировал Перенджиев.

Ранее военные блогеры и эксперты заявили о том, что ближайшие недели станут решающими на ключевых участках фронта в районе Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР и Купянска Харьковской области.

В свою очередь командир батальона ВС РФ с позывным «Днепр» отметил, что солдаты ВСУ бегут из Красноармейска. По его словам, иногда российские военные замечают группы до десяти украинских солдат.