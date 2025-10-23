Путин назвал поддержку семей в России однозначным приоритетом

Поддержка семей в России является однозначным приоритетом и важнейшим направлением национальных проектов, заявил глава государства Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Поддержка семьи, создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей... сквозное направление всех наших национальных проектов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России семьи с двумя и более детьми смогут оформить ежегодные налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физлиц в виде разницы между стандартным НДФЛ в 13% и льготной ставкой 6%.

Кроме того, семейную налоговую выплату в 2026 году смогут получить 7 млн родителей.