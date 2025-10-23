В России отреагировали на призыв США к немедленному прекращению огня

Продолжаются попытки воздействия и давления на Россию, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на призыв к немедленному прекращению огня на фоне введения санкций США.

Ранее об этом написал в своей социальной сети Truth Social американский лидер Дональд Трамп. По его словам, Минфин США вводит санкции против крупных российских компаний и призывает Москву немедленно прекратить огонь.

Объявлять перемирие во время наступления бессмысленно, так как это приведет только к усилению конфронтации, считает депутат.

«Мы говорим о решении первопричин. Когда будет понимание тех шагов, куда мы идем, тогда мы говорим о включении перемирия, остановке военных действий. Это логично, и так необходимо поступать. А просто объявить сейчас перемирие без попутных шагов, что должны быть, контроля за этими шагами — никакого эффекта не будет», — поделился Чепа.

Он напомнил о 30-дневном перемирии, когда Трамп предложил Москве и Киеву остановить удары по энергообъектам. Никакого результата не было, Россия выдержала паузу, а Украина нет, указал парламентарий.

"Мы готовы к мирным переговорам. Мы готовы как можно быстрее остановить этот конфликт, но необходимо решить те задачи, те проблемы, которые не приведут больше к продолжению эскалации этого конфликта"Алексей Чепа, депутат Госдумы

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс пообещал, что администрация главы Соединенных Штатов продолжит работать над достижением мира в конфликте на Украине. «Мы продолжим идти по пути мира, даже если это займет еще несколько месяцев», — отметил он.