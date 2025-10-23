«Пусть ждут»: в Госдуме пообещали ответ на угрозы Ермака

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия ответит «многократно» на попытки Украины усилить атаки по российской территории. Об этом депутат рассказал News.ru.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что ВСУ будут пытаться наносить больше ударов «вглубь» России. По его словам, украинские силы стремятся применять различные типы оружия.

Комментируя заявления Ермака, Колесник сказал, что украинским ракетам надо «еще долететь». Депутат подчеркнул, что российская ПВО «работает довольно четко».

«Будем отвечать многократно. Еще более усиленно, чтобы не было больше желания. Ермак - вообще большой болтун. <…> Ничего, мы запомним. А они пусть ждут, как всегда», - сказал Колесник.

Ермак анонсировал усиление ударов по России

Депутат добавил, что логистическая цепочка, по которой поставляют оружие на Украину, будет прервана. Также он предупредил, что некоторые «недружественные страны», поставляющие вооружения ВСУ, могут пожалеть о своих действиях.