«Мы за мирные инициативы»: Захарова об идее построить тоннель между РФ и США

Россия выступает за мирные инициативы, в том числе и за строительство тоннеля в США через Берингов пролив. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишут «Известия».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что РФ и США начали обсуждать строительства тоннеля между двумя странами. Такой тоннель может соединить Россию и США через Берингов пролив. Стоимость проекта оценивалась в восемь миллиардов долларов.

Комментируя заявление Кирилла Дмитриева, а также слова Дональда Трампа, назвавшего идею «интересной», официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что уже сам факт обсуждения подобных проектов может рассматриваться как позитивный сигнал.

«Мы всегда за мирные инициативы», - подчеркнула она.

Напомним, что 16 октября состоялся телефонный разговор между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы главы государств договорились провести личную встречу в Будапеште.

Однако накануне, 22 октября, Трамп сообщил, что встреча отменена. По словам президента США, у него сложилось впечатление, что стороны не достигли бы цели этих переговоров.