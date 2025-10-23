Захарова назвала «полным мраком» запрет ЕС на импорт российского газа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «полным мраком» решение ЕС в рамках антироссийских санкций утвердить заперт на импорт российского газа.

© МИД России

Как она сказала во время брифинга, ЕС пошёл по пути реализации философской концепции «назло бабушке отморожу уши».

«Евросоюз давно поставил во главу угла нанесение максимально возможного ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь при этом с негативными последствиями для самого себя, своих государств-членов... Это, конечно, полный мрак», — отметила она.

Ранее датское председательство в Совете ЕС заявило, что новые антироссийские санкции Евросоюза вводят запрет на закупку СПГ у России.

Отмечается, что запрет будет введён в два этапа.