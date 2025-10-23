В Госдуме призвали молиться за Трампа после его отказа встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп не справляется с ролью миротворца, поэтому за него стоит помолиться.

Такое мнение выразил депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов. Он посоветовал россиянам не реагировать на отказ Трампа от встречи с Владимиром Путиным в Будапеште.

«Как реагировать русскому человеку? Вообще не реагировать. Нет смысла в реагировании. Значение имеет наше мужество, терпение и здравомыслие», — заявил Кузнецов в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, отказ Трампа от саммита не должен вызывать эмоций, а фокус стоит сделать на духовной стойкости. Депутат подчеркнул, что внешние провокации не повлияют на внутреннюю силу россиян.

Кузнецов планирует в ближайшее время встретиться с депутатами европейских парламентов, разделяющими традиционные ценности, для совместной молитвы о мире.

«Я считаю, важно молиться за мир. Потому что в итоге все окончательные решения у Бога. Поэтому с разделяющими общие традиционные ценности депутатами европейских парламентов мы в ближайшее время планируем встретиться и совместно молиться о мире», — рассказал он.

Политик также намерен помочь европейцам «выйти из морока провоенной пропаганды» через диалог и молитву.

В США связали отмену встречи Путина и Трампа с давлением ЕС

Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренности о проведении встречи в Будапеште в ходе телефонного разговора. Предполагалось, что переговоры могут состояться в ближайшее время. Однако ранее процесс подготовки саммита лидеров двух стран в столице Венгрии был приостановлен по инициативе Белого дома, несмотря на результативные переговоры между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Представители американской администрации тогда подчеркнули, что на данный момент стороны не готовы приступить к переговорам, в связи с чем встреча между Путиным и Трампом отложена на неопределенный срок.