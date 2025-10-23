В МИД России прокомментировали ядерные учения НАТО

Ядерные учения стран НАТО носят дестабилизирующий характер и повышают напряженность в регионе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя 19-й пакет антироссийских санкций ЕС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наши оценки на этот счет неизменны: само по себе существование практики совместных ядерных миссий, в рамках которых страны альянса регулярно совершенствуют навыки коллективного применения развернутого в Европе американского ядерного оружия по территории России и по территории союзников России является глубоко дестабилизирующим», — сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что Москва не намерена игнорировать такие учения и изучает возможные механизмы для реализации ядерного сдерживания.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс проведет военные учения с имитацией использования ядерного оружия.