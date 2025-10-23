Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

Благодаря тому, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине. Об этом заявил в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

© Александр Река/ТАСС

По словам политика, Москва теперь может бить по Вооруженным силам Украины (ВСУ) без оглядки на мирные переговоры.

«Можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам (...) И добиваться победы», — анонсировал изменение хода спецоперации Медведев.

Медведев объяснил значение отмены Трампом встречи с Путиным

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что отменил саммит с Владимиром Путиным, так как усомнился в эффективности встречи. «Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — заявил он.