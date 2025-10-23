В МИД России отреагировали на новые санкции США

Lenta.ru

Россия рассматривает новые санкции США как контрпродуктивный шаг для переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если нынешняя администрация США начнет брать пример со своих предшественников, пытавшихся вынудить или заставить Россию поступиться своими национальными интересами с помощью неправомерных санкций, то результат будет ровно таким же ― провальным с внутриполитической точки зрения и негативным для стабильности мировой экономики», ― сказала она.

При этом Захарова отметила, что Россия выработала иммунитет к западным санкциям и продолжит экономическое развитие, несмотря на новые ограничения.