В Москве заговорили о новом этапе конфликта после решения Трампа

Россия может перейти к более массированным и серьезным ударам по территории Украины, отказавшись от стремления завершить конфликт без тотального разрушения страны. Такое мнение в разговоре с порталом «Лента.ру» высказал военный эксперт Алексей Живов, комментируя последнее заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на решение президента США Дональда Трампа отказаться от саммита в Будапеште и ввести новые сакции против России.

«Мы хотим завершить войну без тотального разрушения Украины. (...) Конечно, хотелось бы без таких тяжелых последствий закончить войну победой. Раз не получается, то значит, будем бить», — заявил Живов.

Резкая смена риторики в Москве последовала сразу после крушения дипломатических надежд. Накануне президент США Дональд Трамп неожиданно отменил запланированный саммит с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, который рассматривался как возможный путь к деэскалации. Трамп объяснил свое решение тем, что не хотел «потратить встречу впустую», так как не видел перспектив для достижения необходимых договоренностей.

В ответ на это зампред Совбеза Дмитрий Медведев выступил с крайне жестким заявлением, назвав отмену саммита и новые санкции «актом войны» против России. Он объявил, что теперь Москва может действовать без оглядки на «бессмысленные переговоры», развязывая руки военным для достижения победы на поле боя.