В Москве заговорили о новом этапе конфликта после решения Трампа
Россия может перейти к более массированным и серьезным ударам по территории Украины, отказавшись от стремления завершить конфликт без тотального разрушения страны. Такое мнение в разговоре с порталом «Лента.ру» высказал военный эксперт Алексей Живов, комментируя последнее заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на решение президента США Дональда Трампа отказаться от саммита в Будапеште и ввести новые сакции против России.
Резкая смена риторики в Москве последовала сразу после крушения дипломатических надежд. Накануне президент США Дональд Трамп неожиданно отменил запланированный саммит с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, который рассматривался как возможный путь к деэскалации. Трамп объяснил свое решение тем, что не хотел «потратить встречу впустую», так как не видел перспектив для достижения необходимых договоренностей.
В ответ на это зампред Совбеза Дмитрий Медведев выступил с крайне жестким заявлением, назвав отмену саммита и новые санкции «актом войны» против России. Он объявил, что теперь Москва может действовать без оглядки на «бессмысленные переговоры», развязывая руки военным для достижения победы на поле боя.