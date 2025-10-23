Захарова заявила о готовности согласовать рамки урегулирования на Украине

Россия не видит существенных препятствий для согласования рамок украинского урегулирования, о которых ранее договорились президенты РФ и США. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва обратила внимание на недавние высказывания президента США Дональда Трампа, сделанные 22 октября в ходе беседы с генсеком НАТО Марком Рютте, включая резонансное упоминание об отмене изначально предложенного американской стороной саммита Россия – США.

Захарова подчеркнула, что Россия исходит из того, что соответствующие комментарии будут даны по линии пресс-службы президента РФ. Она добавила, что МИД открыт к продолжению контактов с Госдепартаментом США в рамках исполнения договорённостей, достигнутых в ходе телефонной беседы президентов России и США 16 октября.

21 октября журналист NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома утверждал, что подготовка к саммиту президентов США и России в Будапеште в данный момент поставлена на паузу. По словам представителя американской администрации, телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был продуктивным. Но президент США Дональд Трамп считает, что стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы «двигаться вперед».

Позднее Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. По словам политика, ему показалось, что на саммите добиться желаемого не получится.