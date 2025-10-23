Медведев объяснил значение отмены Трампом встречи с Путиным

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп «полноценно встал на тропу войны с Россией». Об этом он написал в своем telegram-канале.

© Сергей Булкин/ТАСС

Медведев прокомментировал отмену Трампом саммита в Будапеште, а также введение новых санкций. Он задался вопросом, что будет дальше — «будет новое оружие, кроме пресловутых "Томагавков?"

«Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии – получите. США — наш противник, а их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена!», — заявил зампред Совбеза.

Медведев добавил, что многие будут говорить, что «он не мог иначе» и «на него давили в Конгрессе», но это не отменяет главного: Трамп совершил «акт войны против России» и «солидаризировался с безумной Европой».

Вместе с тем, зампред Совбеза отметил и положительный момент — теперь можно «долбить оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры». Медведев считает, что добиваться победы нужно там, где она только и возможна — «на земле, а не за канцелярским столом».