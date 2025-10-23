Заявления главы евродипломатии Каи Каллас и иных представителей ЕС разрушают основы их собственного уклада. Об этом сказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Каллас пару дней назад назвала новость о готовящемся визите президента России в Будапешт «не очень приятной» и ссылалась на ордер Международного уголовного суда. При этом не так давно Венгрию посещал Биньямин Нетаньяху, входящий в круг интересов МУС.

«Европейцы… рассуждали, «как им сложно представить его арест», и даже вспомнили про иммунитет высших руководителей государства, то есть сделали все, чтобы оправдать его присутствие... Это же какое-то лицемерие, это постоянное какое-то манипулирование нормами права», — пояснила Захарова.

Теперь позиция изменилась на диаметрально противоположную — то, что было хорошо, теперь стало нехорошо. И это является иллюстрацией того, о чем Россия говорит все эти годы.

«Они не просто запутались, они разрушают основы своего же собственного уклада и устройства. И это только все на словах о праве, о законности и так далее, на самом деле делают что хотят, а закон селективно применяют тогда, когда им удобно просто в качестве прикрытия», — добавила дипломат.

Захарова назвала ничтожной и нелегитимной одну меру ЕС

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев писал, что разговорчивый «миротворец» Дональд Трамп теперь полноценно встал на тропу войны с Россией.