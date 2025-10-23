В России высказались о будущем отношений с США после отмены встречи в Будапеште

Заявление президента США Дональда Трампа не означает, что мы прекращаем подготовку к проведению очередного саммита, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Он уточнил, что пошел на этот шаг, поскольку усомнился в эффективности переговоров и возможности достигнуть нужной цели.

Депутат отметил, что президент Трамп не говорил о прекращении подготовки к будущему саммиту. По его словам, работа по его организации будет продолжаться по всем линиям связей, которые налажены между США и Россией.

«Его резкие и быстрые заявления приведут к быстрым действиям, которые удовлетворят и его европейских партнеров. Но это не устраивает нас, и мы продолжаем вести свою последовательную линию, что не устраивает в первую очередь европейцев. Я уверен, что по всем линиям связей, которые у нас налажены, мы будем продолжать работать. Давайте выдерживать все эти линии, спокойно смотреть, что будет дальше», — рассказал Чепа.

Вечером 22 октября глава Минфина США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России. Он уточнил, что Вашингтон ужесточил меры против Москвы из-за ее подхода к переговорам по Украине. Трамп выразил надежду, что санкции против России не будут действовать долго.