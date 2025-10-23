Названа реальная причина отмены встречи Путина и Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, об отмене которой накануне заявил президент США, состоится. Однако будет это после саммита АТЭС, который пройдет 31 октября – 1 ноября в Южной Корее. Такую версию развития событий рассказал «МК» профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов.

По мнению аналитика, новые санкции против Роснефти и Лукойла никак не связаны с попыткой усадить Москву за стол переговоров с Зеленским. Рестрикции куда ближе к Венесуэле, чем к Украине.

- Встреча будет в ноябре. Она не могла пройти до саммита АТЭС, который пройдет с 31 октября до 1 ноября. Стороны физически не успеют до этого времени всё подготовить, - рассказал Марат Баширов в беседе с «МК».

Отказ Трампа от встречи с российским лидером, о котором он объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте накануне, вовсе не означают, кто все договоренности, достигнутые Москвой и Вашингтоном в Анкоридже пошли прахом. Более того, не означает это и отхода Трампа от своих мирных инициатив.

Что же касается новых санкций, объявленных главой Минфина США Скоттом Бессентом против Лукойла, Роснефти и их дочерних компаний, даже не ставят целью оказание давления на Россию.

- США категорически отрицают военное давление на РФ, - подчеркнул Баширов, - Санкции связаны с переделом нефтяного рынка и давлением на Индию и Китай. На полях АТЭС Трамп будет встречаться с Си Цзиньпином. Китай, как и Индия, традиционно закупают у нас очень много нефти.

Дальше, как говорится, следите за руками. Санкции против российских нефтяных гигантов не абсолютные. Но таковыми они являются исключительно для компаний из США. Что это значит?

- Если американская компания захочет купить нефть у России, она просто придет в Минфин США и получит разрешение на сделку. Однако любая другая компания из других стран не сможет прийти за разрешением в Минфин США. То есть для всех остальных стран санкции являются абсолютными и безусловными, - объяснил эксперт.

Таким способом американцы создают механизм преимущества для своих компаний. Это передел глобального нефтяного рынка.

Резкие телодвижения в политике Трампа и очередной его антироссийский разворот никак не связан с украинским кризисом и неуступчивостью Москвы в территориальном вопросе на Донбассе, уверен аналитик. Санкционное давление США гораздо ближе к венесуэльскому треку, чем к украинскому.

Вчера Совфед утвердил договор о стратегическом партнерстве Москвы и Каракаса. Российский МИД в лице замминистра Сергея Рябкова не скрывает, что момент ратификации подписанного еще 7 мая в Москве документа выбран не случайно. Венесуэла находится под жестким прессингом со стороны США.

По мнению Марата Баширова, санкции против российских нефтяных компаний напрямую связаны с венесуэлькой нефтью и западным соседом Боливарианской республики – Гайаной.

- Гайана – единственная в Южной Америке англоязычная страна. Она входит в Содружество наций, возглавляемое Великобританией. В Гайане обнаружена «легкая» нефть. В Венесуэле есть месторождения «тяжелой» нефти. При смешении этих двух видов получается фракция, идеально подходящая для переработки на американских НПЗ, - раскрыл схему политолог.

Трамп хочет перерабатывать нефть прямо на территории Венесуэлы, уверен эксперт. Более того, Гайана уже дала лицензии на добычу своего черного золота американской компании Exxon Mobil, а также малазийцам и китайцам.