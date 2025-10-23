В Госдуме назвали лучшее место для встречи Путина и Трампа
Президенту США Дональду Трампу лучше выбрать Москву для организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным, заявил News.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.
По его словам, в Москве точно будет «безопасно и продуктивно».
16 октября в ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести личную встречу в Венгрии. Однако 22 октября Дональд Трамп заявил, что отменил запланированный саммит, так как сомневается в эффективности встречи. При этом он заверил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу и не исключил проведения встречи с российским лидером в будущем.