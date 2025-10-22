Ненависть латвийских властей к России объясняется стремлением взять реванш за разгром местных коллаборационистов советскими войсками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ненависть к России у нынешнего режима в Риге определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками", - написала дипломат в своем телеграм-канале, комментируя заявление МИД Латвии о нежелании пропустить самолет российского лидера Владимира Путина на возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

"Если вдруг Трамп решит поинтересоваться, что означает Латвия и почему ее режим так себя ведет, то вот историческая справка на тему "как я провел прошлый век", - добавила Захарова.

Она обратила внимание, что Латвия стала одной из немногих территорий, где гитлеровцам удалось выполнить "центральную задачу геноцида восточноевропейского населения - решить "еврейский вопрос".

"При этом самую активную роль в уничтожении своих соседей - 89% евреев (70 тыс. латвийских евреев и 20 тыс. привезенных из других стран) - сыграло коренное население Латвии, - заметила дипломат. - Кровавое избиение озверевшими латышскими националистами своих сограждан зачастую начиналось еще до прихода нацистов".

Официальный представитель МИД РФ указала, что сегодня Рига официально чествует соучастников Холокоста в качестве борцов за независимость, ежегодно разрешая "марши легионеров".