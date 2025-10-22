Володин: Силуанов отказался от Нобелевских премий

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что министр финансов России Антон Силуанов отказался от Нобелевских премий.

«Он (Силуанов. — RT) отказался от Нобелевских премий. Ему этого не надо», — приводит его слова пресс-служба ГД.

Володин добавил, что Силуанову «достаточно поддержки парламента».

Ранее председатель ГД заявил, что средства Нобелевской премии мира было бы лучше направить на пользу человечества.

Он также высказал предложение ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира в случаях, если становится известно, что лауреат совершал преступления и нарушал права и свободы человека.

Российский лидер Владимир Путин между тем подчеркнул, что Нобелевскую премию мира часто присуждали тем, кто для мира ничего не делал.

Как отметил президент России, из-за подобных решений авторитет премии «в значительной степени утрачен».