Кто пытается сорвать переговоры Путина и Трампа

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН и политолог Константин Блохин заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа пытаются сорвать две силы. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По мнению Блохина, встречу Путина и Трампа в Будапеште хотят сорвать «евробюрократы и западные глобалисты», поскольку основной темой переговоров должно стать урегулирование конфликта на Украине. Как считает Блохин, в попытках сорвать переговоры эти группы могут действовать как информационно, так и физически.

«Первая группа — евробюрократы, которые делают это пока информационно, но потом постараются сделать это и физически, например, не пропустив самолет нашего президента через свое воздушное пространство, о чем уже ранее говорил глава МИД Польши Сикорский. Вторая группа — западные глобалисты, которые с помощью своих СМИ — американских и европейских — формируют негативный контекст встречи Путина и Трампа, что переговоры будут непродуктивными и не принесут никаких результатов», — заявил он.

16 октября Трамп и Путин провели телефонные переговоры, во время которых они договорились провести личную встречу в Будапеште. 21 октября СМИ сообщили о том, что подготовку встречи приостановили без объяснения причин.