Путин поручил подписать конвенцию ООН против киберпреступности

Президент Владимир Путин утвердил решение правительства о присоединении страны к международному соглашению по борьбе с киберпреступностью, принятому по российской инициативе.

Владимир Путин распорядился подписать Конвенцию ООН против киберпреступности, сообщает ТАСС.

Документ от имени России подпишут представители Генеральной прокуратуры.

Генассамблея ООН в декабре 2024 года одобрила конвенцию, разработанную по инициативе России. Полное название документа – «Конвенция против киберпреступности; Укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям».

Конвенция направлена на расширение международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, а также закрепляет принцип цифрового суверенитета государств. В числе ключевых направлений – противодействие хакерским атакам, мошенничеству, отмыванию денег и эксплуатации детей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предложение Министерства иностранных дел о подписании Россией конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью.

Ранее сообщалось, что общее число киберпреступлений в России в прошлом году составило 765,4 тыс. Это на 13,1% больше показателей предыдущего года.