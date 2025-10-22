Экс-президент Финляндии раскрыл детали разговора с Путиным о НАТО

В 2022 году президент России Владимир Путин заявил тогдашнему президенту Финляндии Саули Ниинисте, что вступление страны в НАТО будет ошибкой. Детали беседы Ниинисте с российским лидером приводит агентство Yle.
По словам Ниинисте, Путин отреагировал «на удивление спокойно». При этом российский лидер ответил, что членство Финляндии в Североатлантическом альянсе станет ошибкой.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Россия продолжит представлять угрозу для НАТО после окончания украинского конфликта.