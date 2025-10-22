Латвия не предоставит разрешение самолету президента России Владимира Путина пролететь над страной на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапешт. Об этом заявил латвийский МИД в комментарии агентству LETA.

«Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролет через свое воздушное пространство», — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько вовсе заявил, что польские летчики якобы могут «сбить» самолет, на котором Путин может полететь в Венгрию.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о готовности Варшавы посадить самолет с российским лидером Владимиром Путиным, если тот будет пересекать воздушное пространство страны. Российский МИД подчеркнул, что поляки теперь «сами готовы совершать террористические акты». Эксперты предупреждают, что страны Евросоюза могут готовить провокации, чтобы сорвать переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.