Рябков заявил об отсутствии препятствий для встречи Путина и Трампа

Москва не видит значительных препятствий для встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, главный вопрос в том, чтобы «определённые президентами в Анкоридже рамки наполнились конкретикой».

«Это трудный процесс, надо признать. Но для того и существуют дипломаты, чтобы этим заниматься», - подчеркнул он.

Ранее Рябков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают анализировать договоренности, достигнутые в ходе телефонного разговора между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, пишут «Известия».