Комитет ГД по охране здоровья не обсуждает изменение процедуры абортов

В комитете Госдумы по охране здоровья на данный момент отсутствуют законопроекты, которые бы предполагали изменения в порядке проведения абортов в России. Об этом 22 октября сообщил глава профильного комитета Сергей Леонов. По его словам, ни одна законодательная инициатива по вопросам абортов сейчас не рассматривается депутатами профильного комитета.

Леонов объяснил, что обсуждение темы абортов в обществе носит постоянный и напряженный характер, поскольку взгляды на этот вопрос диаметрально противоположны. «Сейчас законодательных инициатив в комитете по поводу абортов нет», — сообщил Леонов РИА Новости. Он подчеркнул, что женщине необходимо оставить право на самостоятельное решение, поскольку причины обращения к процедуре могут быть разными. Парламентарий добавил, что важно «знать меру и соблюдать баланс» в подходе к такой теме.

По словам главы комитета, государство должно сосредоточить усилия на поддержке женщин, оказавшихся перед выбором. Леонов отметил, что одной из ключевых задач становится определение психологического состояния женщины и оказание ей помощи, особенно если решение принимается под влиянием эмоций или стресса. В таких случаях, как уточнил депутат, проводится доабортное консультирование: женщина получает возможность обсудить ситуацию с психологом, после чего иногда отказывается от процедуры и решается сохранить беременность. Данная работа организована в государственных женских консультациях.

Леонов также напомнил, что государство отвечает за создание легальных и безопасных условий для проведения процедуры аборта, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для здоровья. Он уточнил, что речь идет о предотвращении не только физиологических осложнений, но и психологических травм. По словам парламентария, сам факт проведения аборта всегда сопряжен с риском для организма женщины, и этот аспект требует особого контроля со стороны системы здравоохранения.