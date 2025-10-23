Путин предложил объявить 2027-й Годом географии

Правительство России должно проработать возможность объявления 2027-го Годом географии. Такое поручение дал Владимир Путин во время выступления на съезде Русского географического общества (РГО).

"С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии", – указал он.

По словам президента, главным событием Года географии в стране может стать не только закрепление новых карт России, но и открытие музея географии.

"Профильных географических музеев в мире единицы. Но наш музей в обязательном порядке должен быть создан в России", – сказал Путин и добавил, что география важна для России с политической точки зрения.

Российский лидер убежден, что главный вектор дальнейшего развития РГО – это просвещение и распространение знаний, консолидация молодежи вокруг созидательных идей и традиционных ценностей.