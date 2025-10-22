В Госдуме оценили планы США на плутоний времен холодной войны

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что США хотят использовать оружейный плутоний в гражданских целях для политического давления на Россию. Об этом депутат рассказал News.ru.

Ранее власти США предложили энергетическим компаниям перерабатывать ядерные отходы в топливо для современных реакторов. СМИ писали, что с помощью такой меры Вашингтон пытается ослабить свою зависимость от российских поставок урана.

Министерство энергетики США опубликовало заявку, которую компании могут использовать, чтобы получить до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны.

«[Американцы] пытаются сменить сырье, на котором работает энергетика. Скажем так: это очередная санкция против нас. Это еще раз говорит о непостоянстве политических договоренностей», - подчеркнул Колесник.

После начала украинского кризиса США и ЕС ограничили экспорт российской нефти, природного газа и угля, но атомной энергии санкции не коснулись. Bloomberg сообщало, что «Росатом» остается доминирующим источником топлива для АЭС по всему миру, удовлетворяя около половины мирового спроса на обогащенный уран.

В 2024 году Джо Байден, на тот момент президент США, ввел запрет на покупку у России «необлученного, низкообогащенного» урана. РФ в ответ ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США или «по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США».

В 2022 году Россия поставила около четверти обогащенного урана, закупаемого для атомных реакторов США. Как подчеркивали эксперты Bloomberg, «Росатом», в отличие от западных компаний, участвует во всех этапах цепочки поставок - от добычи руды до обогащения и доставки топлива.