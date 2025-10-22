В Кремле пообещали «не убирать в долгий ящик» российско-арабский саммит

Новые даты, в которые будет проведен российско-арабский саммит, пока не определены. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© Газета.Ru

«Пока нет понимания по срокам. Мы исходим из того, что в долгий ящик это мероприятие убирать не будем», — сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что российско-арабский саммит — это встреча, в которой должны были принять участие представители многих государств. В связи с этим организаторам предстоит напряженная дипломатическая работа по согласованию графиков делегаций.

9 октября президент РФ Владимир Путин созвонился с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. В ходе разговора стороны пришли к согласию, что многим лидерам арабских стран будет сложно попасть на саммит в Москву в связи с началом активной фазы реализации плана американского лидера Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа. На этом фоне Путин и ас-Судани решили, что российско-арабский саммит лучше перенести на более позднее время.

Комментируя ситуацию, посол Лиги арабских государств в столице РФ Валид Хамид Шилтаг заявил, что мероприятие может пройти до конца 2025 года.