Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг публикации иностранных СМИ, авторы которых утверждают, что Россия направила США закрытую дипломатическую ноту («non-paper») с условиями для заключения мирного соглашения по Украине.

«Россия это делала неоднократно. Наша позиция хорошо всем известна», - сказал спикер Кремля, отвечая на вопрос, действительно, ли условия российской стороны были в письменном виде переданы в Вашингтон.

Песков напомнил, что все условия «весьма четко сформулированы нашим президентом и их хорошо знают».

«Пока больше никаких новостей по этому сюжету у нас для вас нет», - добавил он.

Авторы публикации сообщили, что в закрытой дипломатической ноте Россия подтвердила свои намерения получить контроль над всей территорией ДНР и ЛНР.