В Кремле прокомментировали участие Путина в саммите G20

Президент России Владимир Путин не примет лично участие в саммите G20 («Большая двадцатка»), однако российская делегация будет представлена на достойном уровне. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что Кремль проинформирует заранее, кто будет представлять РФ на саммите G20.

Встреча лидеров стран-участниц в этом году запланирована на ноябрь в Йоханнесбурге (ЮАР).

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш ранее заявила, что участие президента Путина в саммите «Большой двадцатки» в Майами в 2026 году будет зависеть от развития отношений Москвы и Вашингтона. Дипломат подчеркнула, что окончательное решение будет принимать лидер РФ.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что саммит G20 впервые за 20 лет пройдет в Соединенных Штатах. Он отметил, что был бы рад участию Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в мероприятии.