В России высказались о вероятности встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Ранее американский лидер заявил, что примет решение о том, состоится ли саммит с российским коллегой в Будапеште в течение двух дней. По словам главы Белого дома, пока оно не принято.

«Я думаю, что встреча состоится. Может быть, не определен срок, через сколько дней она состоится. Понятно, потому что всегда говорили о том, что эту встречу нужно готовить. И [госсекретарь США Марко] Рубио вместе с [главой МИД России Сергеем] Лавровым обсуждают эту встречу и формат этой встречи. Мы сейчас читаем уже, что Украина считает, что эта встреча должна пройти на троих, а европейцы считают, что и они должны присутствовать. То есть есть вопросы, которые следует обсуждать», — высказался депутат.

До этого британский геополитический аналитик Александр Меркурис рассказал, что отсутствие единой позиции по переговорам с Россией среди членов администрации Трампа мешает его встрече с Путиным.