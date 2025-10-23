Песков: Путин может прокомментировать ситуацию со встречей с Трампом

Президент России Владимир Путин в четверг вечером, 23 октября, может прокомментировать ситуацию с саммитом в Будапеште и встречей с главой США Дональдом Трампом, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова главы США.

«Подождите. Я надеюсь, что президент найдёт возможность прокомментировать», — ответил Песков.

Напомним, что Трамп пообещал в 22:00 мск выступить с важным заявлением. Тему своей речи он не посчитал нужным раскрыть.