Рябков рассказал о подготовке ко встрече Путина и Трампа

Особых препятствий для встречи президентов России и США Владимира Путина и Доналда Трампа нет. Подготовка к проведению саммита глав государств продолжается. Об этом в среду, 22 октября, сообщил заместитель руководителя Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, в то же время договоренностей о переговорах главы МИД России Сергея Лаврова и руководителя Государственного департамента США Марко Рубио в Будапеште сейчас нет.

— Значимых препятствий для встречи Путина и Трампа нет... Противники пытаются помешать РФ и США выйти на договоренности и новую встречу лидеров, — передает слова Рябкова ТАСС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду, 22 октября, проведет встречу с Марко Рубио, на котором обсудит подготовку саммита России и США в Будапеште. Дипломат также отметил, что Венгрия не будет выполнять решение Международного уголовного суда об аресте Владимира Путина в случае его визита в Будапешт. Сийярто ранее высмеял комментарий бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной посадке самолета президента России.