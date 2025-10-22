Матвиенко ответила недоброжелателям: «пусть не упражняются»

Валентина Матвиенко дала жесткий ответ на нападки в свой адрес. Спикер Совфеда столкнулась с волной «хейта» из Хакассии. Местные политики обвинили председателя верхней палаты в том, что она не приехала на открытие новой поликлиники, деньги на ремонт которой были выделены при содействии Совфеда.

© Московский Комсомолец

Новое медучреждение в поселке Боград построили на месте аварийного здания больницы 70-х годов. Ход строительства был на контроле верхней палаты парламента, а на открытие поликлиники ждали Валентину Матвиенко. Однако она из-за плотного рабочего графика посетить республику не смогла, что вызвало, по её собственной оценке, политические спекуляции.

Спикер Совфеда на заседании в среду рассказала, что новая поликлиника в поселке - это еще не финал, с Минздравом уже есть договоренность о строительстве рядом с ней здания современной больницы. Кроме того, выделены средства на реконструкцию филармонии в Хакассии. Валентина Ивановна отметила, что как только позволит график, она прилетит в республику.