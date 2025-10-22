Валентина Матвиенко вручила знак сенатора вдове генерала Кириллова Светлане

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты 22 октября вручила удостоверение Светлане Кирилловой, представителю от законодательного органа государственной власти Костромской области.

Кириллова - коренная костромичка, майор медицинской службы. В Вооруженных силах России служит с 1998 года. Руководит женсоветом войск радиационной, химической и биологической защиты. Награждена многими медалями, в том числе "За военную доблесть".

"Светлана Михайловна не понаслышке знает, что такое истинное служение Родине. Почти тридцать лет она отдала службе в Вооруженных силах Российской Федерации, затем была избрана депутатом Костромской, областной думы. Несмотря на тяжелую утрату супруга, настоящего патриота, Героя России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Светлана Михайловна как будто с удвоенной силой, и за себя и за него, продолжает трудиться на благо нашего Отечества. Помогать ребятам, которые защищают безопасность и суверенитет России в ходе СВО", - сказала Матвиенко, вручая удостоверение и нагрудный знак Кирилловой.

Она войдет в состав Комитета Совфеда по социальной политике.