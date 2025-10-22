Ограбление одного из самых известных музеев мира — Лувра — вызвало бурную реакцию не только во Франции, но и за её пределами.

На фоне громких заявлений о поддержке демократии и свободе слова официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik напомнила, что под блестящими лозунгами Европа теряет чувство реальности.

«Меня не то что волнует, но хотелось бы, чтобы они об этом начали говорить. Это то, как через призму критики всего и всех они не видят собственных проблем и на этом треке», — заявила Захарова.

Также она уточнила, что власти Франции направляют гигантские суммы на внешнеполитические проекты, но не находят средств на обеспечение безопасности национальных культурных ценностей. Она также напомнила, что ущерб музею оценивается в 80 млн евро.

«Может чего-нибудь из этого накрошили бы Лувру? Прежде чем спасать планету, не привлекая внимание санитаров, может быть что-нибудь подкинули своим музеям?», — заявила представитель МИД РФ.

Российский дипломат добавила, что в Лувре оказалось, что ни сигнализации, ни нормальной работы смотрителей, ни обеспечения безопасности в округе нет. По ее словам, такие происшествия не редкость в других странах.