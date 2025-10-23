Сенат США в 12-й раз не смог принять законопроект для прекращения шатдауна
Сенат США в 12-й раз не смог принять законопроект для прекращения шатдауна, сообщает CBS News.
Отмечается, что законопроект о продолжении финансирования правительства в очередной раз не смог набрать 60 голосов, необходимых для его одобрения.
Приостановка работы американского правительства длится уже 22 дня.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что текущий шатдаун американского правительства стал вторым по продолжительности в истории США.