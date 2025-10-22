«Пока только заместитель»: оговорка Матвиенко рассмешила сенаторов
Валентина Матвиенко нечаянно оговорилась, ставя на голосование на заседании Совфеда кандидатуру сенатора Николая Журавлева.
Парламентариям предстояло проголосовать за или против него на пост заместителя председателя верхней палаты.
«Кто за то, чтобы утвердить Журавлева Николая Андреевича председателем…», - спросила Валентина Ивановна и тут же поправила себя,- «Пока только заместителем председателя?»
Оговорка вызвала добрый смех и аплодисменты в зале. Журавлева на пост вице-спикера Совфеда поддержали все сенаторы (151 «за»).
Валентина Матвиенко еще до голосования предложила сенаторам высказаться, если у них на примете есть другие кандидаты, либо же если кто-то из них хочет попытать счастья в порядке самовыдвижения. Никто не вызвался.
Господин Журавлев является сенатором от Костромской области, пост зампреда Совета Федерации впервые занял в 2019 году.