Попытки президента США Дональда Трампа добиться от Владимира Зеленского признания Донбасса частью России отражают усталость правящего класса страны от боевых действий на Украине. Так отношение Трампа к конфликту объяснил член Совета Федерации Александр Волошин, его слова приводит ТАСС.

По словам сенатора, призывами признать реальность на земле Трамп и его спецпосланник Стивен Уиткофф пытались отрезвить Зеленского.

По мнению Волошина, правящий класс США устал от конфликта на Украине еще и потому что перестал приносить американской элите дивиденды.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался об остановке войск на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. По его словам, позиция Москвы по этому вопросу осталась неизменной.