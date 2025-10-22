В МИД РФ отметили внушительный потенциал для развития сотрудничества с Аргентиной
Россия убеждена, что имеется внушительный потенциал для развития успешного сотрудничества с Аргентиной.
Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи со 140-летием установления российско-аргентинских дипломатических отношений.
"Российская сторона убеждена, что имеется внушительный потенциал для развития многопланового успешного двустороннего сотрудничества в интересах наших стран и народов", - подчеркнули в дипведомстве.
Как отметили в МИД, за прошедшие десятилетия совместными усилиями был выстроен надежный каркас многопланового и самодостаточного российско-аргентинского сотрудничества, основанного на равноправии и взаимном уважении.
"Налажено устойчивое взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, реализован ряд успешных проектов. Многое сделано для упрочения взаимосвязи российской и аргентинской культур, единения наших народов", - указали в МИД РФ.