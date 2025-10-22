Захарова объяснила «инфобалаган» вокруг встречи Лаврова и Рубио

Информационная «грязь» в СМИ вокруг возможной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио может быть направлена на поддержку украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила в эфире «Радио Sputnik».

По ее оценке, вся история с «инфобалаганом», в котором СМИ сами себя корректируют, подтверждают и опровергают, может быть связана с информационной поддержкой Владимира Зеленского.

Захарова напомнила, что украинский лидер вернулся из Вашингтона «не со щитом, а на щите» и ему нечем хвалиться.

«Для того, чтобы хоть как-то ему подкинуть какой-то соломки, для этого этой партии войны нужна информационная грязь… Для того, чтобы на внутриукраинском информационном поле ему было за что зацепиться», — сказала представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что, когда появится точная информация о встрече Лаврова и Рубио, Москва своевременно об этом оповестит.

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора Лаврова с Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести встречу двух лидеров на следующей неделе, но дипломаты могут снова поговорить на этой неделе.